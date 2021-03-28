中職／續投簡單、換下來才難 葉總換不換徐若熙有猶豫

味全龍隊今天以2：5不敵富邦悍將隊，但「怪物新人」徐若熙又繳出一場好投，總教練葉君璋點出他在狀況不佳下持續調整，點評「變成熟了」，最終差一個出局數沒讓他取得勝投資格，葉總坦言曾有一度猶豫。

徐若熙今天在4局投完、共用55球的情況，第5局繼續站上投手丘，雖有兩名上壘者，但也追加2K，最終投4.2局、無失分、送出10次三振，球數正好70球退場，當時龍隊以2：0領先，但徐若熙仍然無法取得勝投資格。

葉總表示，「若熙今天的表現非常好，好的原因是其實他過程中不是很順利，但他一直在調整，到最後結果也都是好的。」

葉君璋指出，「徐若熙知道自己狀況不是100%，控球沒有那麼隨心所欲，還是一直試著拉回來，但結果還是投得很好，可以70顆、投到4.2局，我覺得還不錯、變成熟了。」

教練團此役設定他的目標是投進第5局、75球，不論有沒有取得出局數、面對幾人次，徐若熙差1個出局數就有勝投資格，葉總坦言有猶豫，「其實我是有在考慮，我們目標是75球，但之前有個觸身球，我們覺得最後那個三振是最好的結果了，所以沒有給他繼續投下去。」

葉君璋直言，「我知道大家希望可以看到他繼續投，要讓他繼續投很簡單，要把他換下來才是很難的抉擇，但是我覺得還是不行，要按照計畫走。」

徐若熙下一戰預計將在投1休5後，於4月3日在台南球場面對統一獅隊，球數限制預計仍是75球。