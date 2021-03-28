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中職／廖乙忠1局爆送掉江山 王志煊投16球生涯首勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
樂天桃猿隊王志煊。 擷圖自畫面
樂天桃猿隊王志煊。 擷圖自畫面

中信兄弟隊投手廖乙忠本季初先發，前3局投球幾近完美，4局上突然發生狀況，單局被樂天桃猿隊攻下5分，兄弟讓出領先局面，終場3：6落敗，終止最近2連勝，上半季排名仍居榜首。

兄弟、猿隊本季首次對決，廖乙忠開賽連續解決8名打者，3局上兩出局後對詹智堯投出觸身球，才讓猿隊首名打者上壘，投完前3局未失分。

但廖乙忠4局上判若兩人，被首名打者馬傑森揮出安打後，開始出現一連串狀況，接著藍寅倫、林立連揮出二壘打，梁家榮追加安打，林承飛再轟出兩分砲，猿隊這半局攻下5分奠定勝基。

兄弟打線面對猿隊先發投手張喜凱，2局下靠張志豪二壘打、潘志芳保送、王威晨安打攻下兩分，4局上遭猿隊逆轉戰局。

猿隊5局上再靠陳晨威保送、馬傑森安打、藍寅倫犧牲觸擊、廖健富高飛犧牲打攻下1分；兄弟6局下面對猿隊中繼投手蘇俊璋，靠王威晨保送、周思齊二壘打扳回一城，最後仍以3分之差落敗。

張喜凱先發4.1局，被揮出4支安打、保送5次，失兩分無關勝敗；猿隊第二任投手王志煊投0.2局未被安打，投出兩次三振、未失分，投16球奪下生涯首勝。

林承飛4打數2安打，本季第二轟出爐，全場攻下兩分打點，獲選單場MVP。

廖乙忠投5局被揮出6支安打，失6分全是自責分，吞下本季首敗，兄弟中斷對戰猿隊跨季5連勝。

廖乙忠 張喜凱

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