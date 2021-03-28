中職／徐若熙退場就反撲 王正棠3分砲助悍將躲橫掃

味全龍隊「怪物新人」徐若熙持續用三振寫紀錄，今天先發4.2局、無失分，送出10次三振，富邦悍將隊的攻勢在他退場後才啟動，高國麟敲出追平兩分砲，王正棠揮出致勝三分砲，終場以5：2擊敗龍隊，躲過3連戰被橫掃。

徐若熙的第3場出賽依舊精采，以70球投4.2局，只被敲出2安打，狂賞10K，悍將隊先發9棒只有李宗賢、辛元旭沒遭殃，高國麟、林益全都挨雙K，成為徐若熙紀錄之下的苦主。

徐若熙生涯前兩戰分別投出11次、5次三振，第三場10K進袋後，以3戰26K改寫郭李建夫在1999年締造的生涯前3戰22K中職史上紀錄。

悍將隊打線直到徐若熙退場後才有反擊，高國麟第6局敲出追平兩分砲，第7局的攻勢因龍隊游擊手曾傳昇的美技，超前分被擋在本壘前，但王正棠在第8局從廖任磊手上敲出三分砲，一棒為比賽定調。