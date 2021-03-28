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中職／二軍連續8局未失分 胡智為防禦率降到0.93
中職二軍賽事今天移師嘉義縣球場進行，味全龍隊投手胡智為本季第三次出賽，對樂天桃猿隊先發5局，只被揮出兩支安打，飆出5次三振，未讓對手得分，防禦率降到0.93。
胡智為以龍隊自行培訓選手身分在二軍亮相，18日初登板對中信兄弟二軍中繼1.2局，被揮出5支安打，包括岳政華兩分砲，三振兩次、保送1次，因隊友守備失誤，失6分只有1分自責。
胡智為23日首度先發對決統一獅隊，投3局被揮出3支安打，三振1次、保送兩次，未再失分。
他按照投1休4的節奏，今天再度登板，投球數增至65球，面對16人次只被揮出兩支一壘打，完全封鎖猿隊打線。
胡智為除了首戰狀況較多，接下來兩場比賽連續8局未失分，防禦率從一開始5.40降到1.93，再降到0.93。
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