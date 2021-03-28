中職／二軍連續8局未失分 胡智為防禦率降到0.93

重返日本職棒的田中將大終於說出自己返國的真正原因，「我很害怕！」，因為受到新冠肺炎在美國漫延疫情影響，美國人對亞洲人帶有歧視眼光，讓5歲長子在美國幼兒園感覺不愉快，而妻子里田舞也相當不安，所以他以家庭

2021-03-27 22:50