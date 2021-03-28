中職／天母相隔2192天再現10K投手 徐若熙K出神巧合

味全龍隊「怪物新人」徐若熙首度在天母主場出賽，先發4.2局狂飆10次三振，成為史上第7人、8人次在天母球場單場10K以上的本土投手，前一人為中信兄弟隊鄭凱文，正好就出現在5年前的今天、2015年3月28日。

徐若熙的生涯前兩戰都飆好投，中信兄弟、樂天桃猿隊相繼感受他的K功，今天「三振秀」第3集前進天母主場，面對富邦悍將隊。

徐若熙以70球投4.2局，只被敲出2安打、1保送，狂賞10K，先發9棒只有李宗賢、辛元旭沒遭殃，高國麟、林益全都挨雙K。

徐若熙成為第7人、8人次在天母單場送出10K以上的本土投手，廖于誠曾兩度在天母送出10K以上，鄭凱文、林煜清、林英傑、潘威倫、陽建福則各1次，而這些前輩們的單場投球局數，最短6.2局、最長9局，徐若熙只用4.2局就完成10K。