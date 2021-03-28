中職／K暈宇宙邦 徐若熙4.2局狂飆10K又破紀錄
味全龍隊「怪物新人」徐若熙K遍各隊，今天輪到富邦悍將隊成為紀錄之下的配角。徐若熙的第3場先發，投1休4面對悍將隊，尋求幫龍隊完成3連戰橫掃，先發投4.2局、無失分，狂飆10次三振，共用70球，最快球速153公里，確定還是無緣爭取勝投。
龍隊本周末在天母開幕系列賽面對悍將隊，前兩戰都贏球，今天由徐若熙登板，他的「三振秀」也續演第3集。
徐若熙第一局面對高國麟飆出三振，第二局的3個出局數全靠三振拿下，苦主分別是林益全、蔣智賢、王正棠，第三局追加2K，戴培峰、張冠廷遭殃，第四局高國麟、林益全再度展現K功。
教練團為他設定4局、70球雙重保護機制，徐若熙投完4局共用55球，第5局繼續站上投手丘，再三振申皓瑋、戴培峰，3場出賽就有2場完成雙位數三振，K功了得。
徐若熙生涯前兩戰分別投出11次、5次三振，累積16K無緣改寫中職前兩戰紀錄，第三場出賽趕進度，10K進袋後，以3戰總計26次三振，改寫郭李建夫在1999年締造的生涯前3戰22K中職史上紀錄。
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