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中職／鋼龍4月上一軍換掉誰？葉總：應該不是田澤純一
味全龍隊開季前9戰打下4勝5敗，洋將戰力表現不俗，還有一位二軍待命中的洋投鋼龍，何時將上一軍實戰？總教練葉君璋表示，他將在4月5日那周上一軍，至於屆時將換下誰？葉總回應，還不確定會換下先發或後援洋投，「但應該不是田澤純一」。
龍隊今年升上一軍，比其他4隊多擁一名洋將優勢，可註冊5名洋將、一軍登錄4人，且規定不能全野手或全投手，若要升上鋼龍，為唯一野手的赫雷拉一軍位置不受動搖，必須從3名洋投中擇一下放。
葉總表示，鋼龍預計會在4月5日那周上一軍，「到時要降先發或後援洋投，還要再考慮看看，現在看不準，很多變化，不一定是直接替換先發，還要看王維中的狀況、中繼的狀況、先發投手的狀況。」唯一確定的是，不會換掉田澤純一。
田澤純一為龍隊終結者，伍鐸也在龍隊後防扮演要角，目前出賽6場、全都是跨局數中繼登板，勞苦功高，而布里悍兩場先發都有好投，防禦率僅0.93，龍隊開季能與其他4隊抗衡，洋將戰力到位功不可沒。
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