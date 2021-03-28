快訊

帛琉總統今來台 指揮中心：抵台不檢驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／鋼龍4月上一軍換掉誰？葉總：應該不是田澤純一

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
具大聯盟資歷的味全龍洋將鋼龍。 美聯社
具大聯盟資歷的味全龍洋將鋼龍。 美聯社

味全龍隊開季前9戰打下4勝5敗，洋將戰力表現不俗，還有一位二軍待命中的洋投鋼龍，何時將上一軍實戰？總教練葉君璋表示，他將在4月5日那周上一軍，至於屆時將換下誰？葉總回應，還不確定會換下先發或後援洋投，「但應該不是田澤純一」。

龍隊今年升上一軍，比其他4隊多擁一名洋將優勢，可註冊5名洋將、一軍登錄4人，且規定不能全野手或全投手，若要升上鋼龍，為唯一野手的赫雷拉一軍位置不受動搖，必須從3名洋投中擇一下放。

葉總表示，鋼龍預計會在4月5日那周上一軍，「到時要降先發或後援洋投，還要再考慮看看，現在看不準，很多變化，不一定是直接替換先發，還要看王維中的狀況、中繼的狀況、先發投手的狀況。」唯一確定的是，不會換掉田澤純一。

田澤純一為龍隊終結者，伍鐸也在龍隊後防扮演要角，目前出賽6場、全都是跨局數中繼登板，勞苦功高，而布里悍兩場先發都有好投，防禦率僅0.93，龍隊開季能與其他4隊抗衡，洋將戰力到位功不可沒。

田澤純一 王維中

延伸閱讀

中職／右打開轟先完成 赫雷拉有自信左右開轟

中職／封徐若熙為「超怪物新人」 韓媒：大聯盟見

中職／徐若熙K暈兄弟 味全龍相隔7819天再奪勝

中職／悍將開季名單放滿3洋投 邦威先放二軍

相關新聞

中職／K暈宇宙邦 徐若熙4.2局狂飆10K又破紀錄

味全龍隊「怪物新人」徐若熙K遍各隊，今天輪到富邦悍將隊成為紀錄之下的配角。徐若熙的第3場先發，投1休4面對悍將隊，尋求幫...

中職／近19打數成大型電風扇 高國輝認「狀況真的滿糟」

富邦悍將隊重砲高國輝陷入低潮，昨天自請調離先發、休兵1天，今天也未排進先發打線，高國輝談到近況也直呼：「狀況真的滿糟的」...

中職／「龍王」王維中回歸再推遲 最快4月11日歸隊

味全龍隊狀元郎王維中的歸隊日程，確定再往後延，球團為了保險起見，決定先等他完成兩次牛棚、兩次實戰投打對決，確認一切都沒有...

日職／我很害怕在美國住 田中將大爆返日真正原因

重返日本職棒的田中將大終於說出自己返國的真正原因，「我很害怕！」，因為受到新冠肺炎在美國漫延疫情影響，美國人對亞洲人帶有歧視眼光，讓5歲長子在美國幼兒園感覺不愉快，而妻子里田舞也相當不安，所以他以家庭

中職／劉基鴻打一棒被虧找到位置 首轟球獻給魏董

味全龍隊今天在天母球場以7：2擊敗富邦悍將隊，拿下二連勝，改打第一棒的劉基鴻手感火燙，在2局下敲出致勝2分砲，也是生涯首...

中職／鋼龍4月上一軍換掉誰？葉總：應該不是田澤純一

味全龍隊開季前9戰打下4勝5敗，洋將戰力表現不俗，還有一位二軍待命中的洋投鋼龍，何時將上一軍實戰？總教練葉君璋表示，他將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。