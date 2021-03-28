中職／蔣少宏高中就習慣主導配球 打擊盼不錯過失投球

味全龍隊捕手蔣少宏把握劉時豪受傷機會、扛起球隊一軍主戰，蔣少宏說，從高中時期就習慣自己配球，賽前溝通、總教練葉君璋也會適時提點，至於打擊盼控制好球棒、不錯過失投球。

中職味全龍隊今年季前設定一軍主戰捕手為劉時豪，但劉時豪因為受傷骨裂，評估最快要下半季、8月才能歸隊實戰，蔣少宏把握機會、扛起主戰捕手位置。

蔣少宏表示，從青棒時期就習慣自己配球，今年味全龍隊重回一軍例行賽事，跟每隊首度對戰前，捕手出身的總教練葉君璋會要他依序談談對手1到9棒每名打者的想法，以及對於陣中投手狀況的掌握。

蔣少宏表示，平時花很多時間看球隊對戰，第一次溝通對戰打者習性和觀察時，感覺有點落差，總教練也適時提醒、收到不錯的結果，接下來掌握度越來越好，目前比賽過程中還是以自己配球居多。

蔣少宏去年季中選秀被味全選入，僅在二軍出賽1場，總計3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，今年球季目前為止一軍出賽7場，總計23打數敲出5支安打，包括2支二壘打，貢獻1分打點，打擊率2成17。

蔣少宏表示，一軍外籍投手比較多，很多投手失投球也沒有掌握好，打擊表現跟預期的落差比較大一點，希望慢慢可以控制好球棒、不要錯過投手失投球，「對捕手來說現階段還是守備為主，打擊再慢慢往上加」。