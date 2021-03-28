中職／天天伍鐸不血汗 喜歡本季用球「至少知道會怎麼跑」

味全龍隊目前出賽9場，洋投伍鐸已登板6場，出賽定位和以往大不相同，他對於新角色樂在其中，「每天都有機會上場，每天都有機會幫助球隊贏球。」龍隊至今打下4勝5敗、排名第3，伍鐸不意外，「因為我有看到他們的努力，有今天的戰績我不意外，年輕球隊最重要的就是從好感覺中建立自信。」

伍鐸在中職的前6季共先發出賽111場，去年僅繳出2勝9敗、防禦率6.55，季中遭到富邦悍將隊解約，今年改披龍隊球衣，總教練葉君璋改變他的使用方式，本季6場出賽全部都是跨局數的中繼登板。

「今年新的角色，目前來說非常享受，每天都有機會上場，每天都有機會幫助隊贏球。」伍鐸表示，最大的差異是每天賽後的治療、復原，讓身體處於明天可以再上的狀態。

伍鐸去年出賽16場（15場先發），挨了21發全壘打，離台前是挨轟最多投手，深受「彈球」之苦，今年比賽用球恢復係數下修，對投手相對有利。

伍鐸也指出，去年的球每顆摸起來，光滑程度不同，有時候投手會比較難抓。更麻煩的是，「有時候可能投某一球種，但會有跑起來不一樣的狀況，我是屬於多變化球型的投手，會比較需要穩定的位移、跑法，所以我比較喜歡今年的球。」他笑說：「至少我知道它會怎麼跑。」

今天在3連戰最終戰前，龍隊本周已打下3勝，4勝5敗竄上戰績第3，伍鐸對此直言並沒有嚇到他，「我很喜歡這樣的年輕組合，多一場勝場，就會多一點自信，球隊就會往更好的方向走。」

他表示，「我很感謝有他們大家在我背後守備，我也很享受在他們前面投球。」他也稱讚教練團，對每位選手的能力有清楚的認知，設定明確的目標。