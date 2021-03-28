快訊

帛琉總統今來台 指揮中心：抵台不檢驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／天天伍鐸不血汗 喜歡本季用球「至少知道會怎麼跑」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
伍鐸。 擷圖自味全龍方粉絲團
伍鐸。 擷圖自味全龍方粉絲團

味全龍隊目前出賽9場，洋投伍鐸已登板6場，出賽定位和以往大不相同，他對於新角色樂在其中，「每天都有機會上場，每天都有機會幫助球隊贏球。」龍隊至今打下4勝5敗、排名第3，伍鐸不意外，「因為我有看到他們的努力，有今天的戰績我不意外，年輕球隊最重要的就是從好感覺中建立自信。」

伍鐸在中職的前6季共先發出賽111場，去年僅繳出2勝9敗、防禦率6.55，季中遭到富邦悍將隊解約，今年改披龍隊球衣，總教練葉君璋改變他的使用方式，本季6場出賽全部都是跨局數的中繼登板。

「今年新的角色，目前來說非常享受，每天都有機會上場，每天都有機會幫助隊贏球。」伍鐸表示，最大的差異是每天賽後的治療、復原，讓身體處於明天可以再上的狀態。

伍鐸去年出賽16場（15場先發），挨了21發全壘打，離台前是挨轟最多投手，深受「彈球」之苦，今年比賽用球恢復係數下修，對投手相對有利。

伍鐸也指出，去年的球每顆摸起來，光滑程度不同，有時候投手會比較難抓。更麻煩的是，「有時候可能投某一球種，但會有跑起來不一樣的狀況，我是屬於多變化球型的投手，會比較需要穩定的位移、跑法，所以我比較喜歡今年的球。」他笑說：「至少我知道它會怎麼跑。」

今天在3連戰最終戰前，龍隊本周已打下3勝，4勝5敗竄上戰績第3，伍鐸對此直言並沒有嚇到他，「我很喜歡這樣的年輕組合，多一場勝場，就會多一點自信，球隊就會往更好的方向走。」

他表示，「我很感謝有他們大家在我背後守備，我也很享受在他們前面投球。」他也稱讚教練團，對每位選手的能力有清楚的認知，設定明確的目標。

伍鐸 富邦悍將 中職

延伸閱讀

中職／重返天母 味全龍推手謝榮瑤感觸多

中職／徐若熙4局70球禁令何時解？ 決定權不在葉君璋身上

中職／教練指示「不要等」 曾陶鎔0好3壞敲滿貫砲

中職／徐若熙4局好投 葉君璋評價「不輸前一場」

相關新聞

中職／K暈宇宙邦 徐若熙4.2局狂飆10K又破紀錄

味全龍隊「怪物新人」徐若熙K遍各隊，今天輪到富邦悍將隊成為紀錄之下的配角。徐若熙的第3場先發，投1休4面對悍將隊，尋求幫...

中職／近19打數成大型電風扇 高國輝認「狀況真的滿糟」

富邦悍將隊重砲高國輝陷入低潮，昨天自請調離先發、休兵1天，今天也未排進先發打線，高國輝談到近況也直呼：「狀況真的滿糟的」...

中職／「龍王」王維中回歸再推遲 最快4月11日歸隊

味全龍隊狀元郎王維中的歸隊日程，確定再往後延，球團為了保險起見，決定先等他完成兩次牛棚、兩次實戰投打對決，確認一切都沒有...

日職／我很害怕在美國住 田中將大爆返日真正原因

重返日本職棒的田中將大終於說出自己返國的真正原因，「我很害怕！」，因為受到新冠肺炎在美國漫延疫情影響，美國人對亞洲人帶有歧視眼光，讓5歲長子在美國幼兒園感覺不愉快，而妻子里田舞也相當不安，所以他以家庭

中職／劉基鴻打一棒被虧找到位置 首轟球獻給魏董

味全龍隊今天在天母球場以7：2擊敗富邦悍將隊，拿下二連勝，改打第一棒的劉基鴻手感火燙，在2局下敲出致勝2分砲，也是生涯首...

中職／鋼龍4月上一軍換掉誰？葉總：應該不是田澤純一

味全龍隊開季前9戰打下4勝5敗，洋將戰力表現不俗，還有一位二軍待命中的洋投鋼龍，何時將上一軍實戰？總教練葉君璋表示，他將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。