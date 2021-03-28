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中職／桃猿玩具趴第四彈 創棒球場最大玩具市集

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿聯手眾多玩具廠商將於4月3日以及4日在全猿主場玩具趴呈現台灣棒球史上最大的球場限定店。 取自Rakuten Monkeys
樂天桃猿聯手眾多玩具廠商將於4月3日以及4日在全猿主場玩具趴呈現台灣棒球史上最大的球場限定店。 取自Rakuten Monkeys

樂天桃猿聯手眾多玩具廠商將於4月3日以及4日在全猿主場玩具趴呈現台灣棒球史上最大的球場限定店，本次玩具趴將有眾多品牌參戰，繼野獸國、SEGA參加之後，第四彈再出大絕招，棒球場最大玩具市集登場。

樂天桃猿聯手雕像藝術品牌「Questoy魁魔型」，還有與眾家玩具廠商將於4月3日以及4日於全猿主場呈現棒球場歷來最大、最豐富的玩具市集，「Questoy魁魔型」致力於尋求最好的玩具，推廣雕像、模型文化藝術，讓每個人心中的童年與英雄夢具現化至現實。

玩具趴玩具市集共邀請七家廠商共襄盛舉：「Questoy魁魔型」品牌主打模型雕像，現場除了人氣款商品展示，也將帶來七龍珠、航海王、等各個熱門動漫商品週邊及景品活動。

「Master D」、「Top1Toy」、「竹馬玩具屋」、「米特玩具世界」、「快樂堂」及「日宅一番」都將在玩具趴帶來各式公仔模型、盲盒、日本最熱門的一番賞等商品，賽前更有球員以及樂天女孩在市集互動，喜愛玩具的10號隊友絕不能錯過這個好機會，在玩具趴大玩特玩。

品牌 日本

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