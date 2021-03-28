中職／近19打數成大型電風扇 高國輝認「狀況真的滿糟」

富邦悍將隊重砲高國輝陷入低潮，昨天自請調離先發、休兵1天，今天也未排進先發打線，高國輝談到近況也直呼：「狀況真的滿糟的」。

高國輝已連13打席、11打數沒有安打，近19打數只有1支安打、吞下10次三振，昨天整場未上，他透露，「這幾場只有一支安打，請他們讓我休息一天，調整一下。」打擊出了什麼狀況？他也很納悶，「就覺得很多甜蜜的球，都沒有打好，一直擦棒或沒揮到。」

高國輝看影片找問題，點出一項觀察，他指出，「有些擊球習慣感覺被對方抓到，什麼球數會打什麼球，那個擊球的習慣有點被抓到。」但他也強調，「現在才打完9場，今天才第10場，不用因為現在表現不好，就讓自己亂了腳步。」

他接受狀況不好的事實，此刻就是盡量去抓失投球、多選球，今天賽前談到味全龍隊此役先發投手徐若熙，會不會擔心成為他三振紀錄下的一份子？他笑說：「三振就三振啊！為什麼要怕三振？」