中職／呂偉晟中繼飆速150公里 修正進壘目標拿生涯首勝

中職味全龍隊投手呂偉晟昨天中繼登板投2局無失分、飆速150公里，拿下個人生涯首勝。他表示，開季有點找不到控球，投手教練提醒修正進壘目標，善用二縫線優勢，表現漸入佳境。

味全龍隊昨天在主場天母棒球場與富邦悍將隊交手，呂偉晟6局中繼登板，總計投用33球投2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，最快球速150公里，球隊拿勝，呂偉晟為勝投。

呂偉晟表示，昨天比完賽不確定是不是勝投，原本以為會是前一任投手廖文揚，「學長跟我說勝投是看貢獻度，應該會是我，當時才確定是勝投」，但沒有把首勝球留下來。

呂偉晟表示，春訓一直都是中繼準備，去年整季二軍出賽、最多單場投1局，今年投完例行賽第一場比賽後，教練團告知，今年會是危機狀況登板，需要負擔較長局數1至2局，無論定位是什麼都不會排斥，「教練要我在哪裡我就把自己的工作做好」。

呂偉晟目前為止本季4場中繼出賽，球速越飆越快，他表示，開季剛開始有點找不到控球位置，教練團有提醒，因為自己主要投二縫線速球，球跑的感覺似伸卡球，投球進壘瞄準的目標與別人不同，慢慢修正之後也找到好的投球感覺。

呂偉晟表示，就讀美和中學時期一度改成側投，一年後又改回正常投球方式，當時最快球速曾被測到146公里，後來進到業餘成棒隊磨練，慢慢加強重量訓練，進到職業隊之後，也有針對身體肌耐力強化，球速越投越快，最快可以投到152公里。

呂偉晟表示，拿下生涯首勝，家人有說恭喜，也要他繼續努力把握機會，高中時期總教練「振總」陳瑞振也不忘提醒，要他不要顧著催球速，也要顧好控球優勢。