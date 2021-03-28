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中職／「龍王」王維中回歸再推遲 最快4月11日歸隊

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職味全龍隊本土王牌投手王維中。（味全龍隊提供）
中職味全龍隊本土王牌投手王維中。（味全龍隊提供）

味全龍隊狀元郎王維中的歸隊日程，確定再往後延，球團為了保險起見，決定先等他完成至少三次牛棚、一次實戰投打對決，確認一切都沒有問題後再返賽場，最快歸隊日期推遲到4月11日。

王維中扛起龍隊賽季首戰，3月14日對統一獅隊先發4.2局、失3分吞敗，隔天就因手腕傷勢下二軍，先前總教練葉君璋公布的歸隊日，設定在4月5日，於天母球場出戰中信兄弟隊。

今天賽前首度受訪時，葉總對於王維中的歸隊日仍稱是4月5日、不一定會先發出賽，但在防護員回報後，葉總宣布王維中確定不會在4月5日出賽，歸隊日期推遲。

葉君璋解釋，希望讓王維中有完整復健，先等他完成三次牛棚、一次實戰投打，確認這四次投球狀況後，最快要在4月11日才有可能回到一軍場上，而下一次牛棚練投會是3月31日。

牛棚教練郭勝安表示，王維中在21日有投約15球，其實狀況還不錯，「他要丟也不是不行，但就是保險起見，至少確保他回來時是健康的。」

郭勝安坦言，沒遇過王維中這種狀況，「可能去年整年沒投也有影響。」但既然不是結構性的傷勢，應問題不大，接下來就是看他的復健進度是否照行程走。

13:58 大樹衡 好

王維中 牛棚 葉君璋

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