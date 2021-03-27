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日媒評點「出軌藝人排行榜」 福原愛登榜首

日職／我很害怕在美國住 田中將大爆返日真正原因

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大爆真正返日原因。 美聯社
田中將大爆真正返日原因。 美聯社

重返日本職棒的田中將大終於說出自己返國的真正原因，「我很害怕！」，因為受到新冠肺炎在美國漫延疫情影響，美國人對亞洲人帶有歧視眼光，讓5歲長子在美國幼兒園感覺不愉快，而妻子里田舞也相當不安，所以他以家庭為重考量下，毅然決定回到日本打球，沒有考慮轉戰大聯盟其他球隊。

據日本媒體「女性自身」報導，田中將大說出了返日的實情，主要就是受到新冠肺炎的影響，美國對亞洲人仇視日益加劇，已發生不少美國人欺負及口頭騷擾亞洲人的情況，田中將大對在美國生活日漸覺得不安。

兩年前，比田中將大年長4歲的妻子里田舞，生下了第二個孩子，去年春天爆發新冠肺炎疫情，田中將大就擔心一家四口在美國生活的問題，因此去年在大聯盟停賽期間，他就趕緊回到日本而不是留在美國。去年秋天他再度到美國時，長子還要適應網路英語教學的環境，同時也接收到美國對亞洲人仇視的訊息，讓長子感受到壓力。

只有回到日本，才讓田中將大感到真正安心，在這裡還是有大批的日本球迷支持他，甚至熱身賽也聚集滿滿人潮來看，即使因傷推遲了季賽正式上場時間，但仍讓他覺得在日本球隊打球是件好事。

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