中職／右打開轟先完成 赫雷拉有自信左右開轟

味全龍隊洋將赫雷拉開季前11支安打都是一壘打，長打能力不免令人擔心，不過今晚在天母主場對上悍將隊之戰，他敲出首支長打就是全壘打，能夠左右開弓的他，接下來還要挑戰完成左打開轟。

赫雷拉今天5打數敲出3安打，1局下用右打的方式，從悍將隊先發左投陳仕朋手中敲出全壘打，生涯在大聯盟左、右打都開轟過的他說，「大家都知道我左打比較好，右打已經開轟，左打就只是時間問題，相信指日可待。」

前11支安打都是一壘打，今天終於開轟，不過赫雷拉表示，自己並未做什麼改變，心態上一直都是想把每一球打得扎實，「不管是安打或是全壘打，這不是我可以選擇的」。

劉基鴻改打第1棒後，赫雷拉補起4棒位置，打擊表現未受影響，累積14支安打，全聯盟並列第二，僅落後王威晨1支，打擊率剛好4成，並列聯盟第三，長打率則是0.486，有5分打點、5分得分。