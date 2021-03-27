中職／劉基鴻打一棒被虧找到位置 首轟球獻給魏董

味全龍隊今天在天母球場以7：2擊敗富邦悍將隊，拿下二連勝，改打第一棒的劉基鴻手感火燙，在2局下敲出致勝2分砲，也是生涯首轟，讓開季打擊狀況不佳的他鬆了一口氣。

劉基鴻開季被設定為龍隊第四棒，扛起中心棒次，劉基鴻坦言有些壓力，「打第1棒有比較好，不會給自己壓力，只要把球打確實就好」。

劉基鴻今天先發第一棒的成績是5打數3安打，包括2局下的兩分砲，而今年兩次擔任第一棒、共10打數，敲出5支安打，跟打第四棒時1成25的打擊率有不小落差，今天首轟終於出爐，他說：「打不好滿久的，全壘打出來有放鬆一點。」

總教練葉君璋也虧他：「你找到位置了。」葉君璋認為，劉基鴻棒次不同有不同表現，「主要是心態的調整，第4棒是比較沉重，希望他可以面對多一點投手，找回他要的感覺。」但對劉基鴻仍有期待。

劉基鴻也期許自己能夠回到中心打線，「先把信心打出來，幫助球隊，再看教練這邊怎麼安排。」雖然有了去年在二軍的經驗，但劉基鴻認為，一軍在張力、球迷、洋將都有不同，需要適應。

賽後劉基鴻拿著這顆首轟球送給「三董」魏應充，劉基鴻表示：「因為有他才有味全龍。」