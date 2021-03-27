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中職／林明杰轟倒獅 蘇智傑百轟達陣夜黯淡

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒例行賽在台中洲際棒球場舉行，統一獅第六棒蘇智傑沒有讓獅迷等太久，七局上半完成生涯百轟。記者黃仲裕／攝影
中華職棒例行賽在台中洲際棒球場舉行，統一獅第六棒蘇智傑沒有讓獅迷等太久，七局上半完成生涯百轟。記者黃仲裕／攝影

統一獅隊強打蘇智傑生涯百轟今天達陣，不過球隊也遭到中信兄弟隊捕手林明杰砲轟，以3：7輸球，吞下三連敗，加上味全龍隊擊敗富邦悍將，獅隊戰績3勝6敗掉到聯盟最末。

在兄弟先發輪值戰力不齊的情況下，鄭凱文撐起重要一席，今天6局失2分的表現，也讓他拿下本季第2勝，總計被敲4安包括1轟，另有8次三振，也獲選為單場MVP。

獅隊今天在一局上靠著郭阜林的陽春砲先馳得點，也是郭阜林本季第3轟，暫居聯盟全壘打王；4局上高國慶在二壘有人時的右外野安打，也幫助球隊再拿1分。

不過中信兄弟隊攻勢更猛，兄弟先在2局下2出局後形成滿壘，王威晨的適時安打攻下2分，3局下兩出局後，張志豪安打、林明杰開轟，2分砲拉開差距，接下來4局下1分、5局下2分，持續擴大獅隊傷口。

獅隊砲手蘇智傑近期有些低潮，近9打數只敲出1安，今天首打席也吞下三振，第二打席選到保送上壘，直到7局上面對謝榮豪，敲出左外野陽春砲，個人生涯第100支全壘打、中華職棒史上第23人。

獅隊新人林子豪昨天敲出的生涯首安因濃霧延賽保留，今天在8局上再次敲出安打，成為紀錄上正式的生涯首安，也讓林子豪有兩顆首安球可收作紀念。

中華職棒例行賽在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟先發投手鄭凱文主投六局失兩分八次三振。記者黃仲裕／攝影
中華職棒例行賽在台中洲際棒球場舉行，中信兄弟先發投手鄭凱文主投六局失兩分八次三振。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟

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