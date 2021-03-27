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中職／劉基鴻生涯首轟帶勝利打點 味全龍擺脫墊底

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻（左）敲出生涯首轟。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊劉基鴻（左）敲出生涯首轟。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊天母主場轟不停，繼昨天朱祥麟開轟後，今天劉基鴻、洋將赫雷拉也都敲出生涯首轟，這兩發兩分砲，幫助龍隊以7：2擊敗富邦悍將隊，拿下2連勝，戰績4勝5敗擺脫墊底。

赫雷拉來台後打出的前11支安打都是一壘打，尚未感受到長打火力，今天首打席立刻開轟，一發左外野兩分全壘打，幫助龍隊將比數逆轉為2：1。

劉基鴻今天擔任先發第一棒，首打席就敲出一壘打，在悍將隊追成2：2平手後，2局下劉基鴻在二壘有人時敲出一發左外野全壘打，這發兩分砲將比數逆轉為4：2。

6局下龍隊再靠著悍將隊先發投手陳仕朋不穩，3支安打加上一壘手一次失誤，再添2分；7局下劉基鴻敲安帶動攻勢，也靠著赫雷拉的安打回來得到1分。

劉基鴻單場5打數3安打，生涯首次「猛打賞」，有2分打點、2分得分，打擊率上升到2成11，而本季擔任第1棒時是10打數5安打，打擊率5成。

悍將隊前一場遭完封，今天首局先靠著李宗賢安打加上捕逸得到1分後，2局上林宥穎在一出局、二三壘有人時的滾地推進，再得1分。

劉基鴻

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