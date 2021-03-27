日職／二軍吳念庭轟2分砲 王彥程後援3局無失分

日職二軍賽事今天有3名台灣選手出賽，西武獅的吳念庭有2分全壘打演出，樂天金鷲投手王彥程本季初登板，後援3局無失分，日本火腿隊的王柏融2打數無安打，選到1次保送。

西武獅對橫濱DeNA隊的比賽，吳念庭先發打第3棒，擔任二壘手，1局下擊出中外野飛球出局；3局下2出局二壘有人時，轟出右外野方向2分全壘打；5局下擊出中外野飛球出局，8局下擊出捕手上空飛球出局。

總計吳念庭4打數敲出1支安打，包含一發2分砲，目前在二軍打擊率4成29。西武此戰僅靠著吳念庭開轟得分，終場以2比3不敵橫濱隊。

樂天金鷲與千葉羅德的賽事，樂天中繼投手西口直人6局下遇到亂流，失3分後留下一壘有人、無人出局的場面退場，由王彥程接替投球，投出保送後，讓下一棒擊出雙殺打，雖然被山本大斗敲安掉分，不過是上一任投手的責失。

第7局王彥程續投，演出3上3下，包含1次三振；8局下1出局後被敲安打，不過接著讓打者擊出雙殺打。總計王彥程用37球投3局，被敲2支安打，投2次保送、1次三振，本季初登板沒有失分；終場樂天以0比6不敵羅德。

另一場讀賣巨人與火腿隊交手的比賽，陽岱鋼沒有出賽，王柏融則是先發打第5棒、擔任左外野手。王柏融2局上及4局上都擊出一壘滾地球出局，7局上選到四壞球保送上壘，目前在二軍打擊率1成43；終場巨人以4比0奪勝。