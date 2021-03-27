中職／味全龍紅旗飄揚天母 「師母」感動落淚

味全龍隊主場開幕周回憶滿滿，今天找來12名「經典龍將」舉行傳承儀式，並由「師母」謝榮瑤開球，象徵過去與現在的連結，謝榮瑤看到味全龍隊旗幟在天母球場飄揚，忍不住落淚。

相隔21年重返中職的龍隊，昨天在天母球場展開主場三連戰，今天賽前由現任教練團葉君璋、張泰山、黃煚隆，加上黃平洋、李安熙、羅世幸、蔡昆祥、呂明賜、武建州、陳炳男、陳大順、黃自強共12人，穿著復古球衣出場，勾起球迷不少回憶。

作為龍隊復出背後的默默推手，謝榮瑤昨天就在現場觀戰，她說：「感觸當然有，尤其又在天母，昨晚幾乎沒什麼睡，很多情緒。」

前味全龍隊總教練徐生明生前執掌兵符的最後一戰，就是在天母球場擔任義大犀牛隊總教練，而龍隊這三場對戰的剛好是接手義大犀牛的富邦悍將隊。

當初在推動龍隊重返時，頂新和德基金會創辦人「三董」魏應充就曾徵詢過謝榮瑤，謝榮瑤說自己只是給建議，他們也願意納入考量，「很高興三董將味全龍隊組回來，給打棒球的孩子們多一個目標」。

將主場設在天母球場是謝榮瑤的建議之一，謝榮瑤表示，既然富邦悍將隊已經選擇新莊，或許天母會是個選擇，雖然過程有些困難，但在三董同心協力、市府協調下，再回到天母出賽，「很圓滿，好像有始有終」。