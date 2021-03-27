中職／重返天母 味全龍推手謝榮瑤感觸多

中職味全龍隊本週末舉辦天母主場開幕週，徐生明遺孀謝榮瑤今天參與開球儀式，徐生明當初在天母比完賽後過世，讓謝榮瑤感觸很深，同時也很高興能看到「小龍」們打出精神。

為了迎接天母主場開幕週，味全龍舉辦了一系列活動，今天賽前進行傳承儀式，邀請黃平洋、李安熙、羅世幸等「經典龍將」，以及前龍將、現任教練團葉君璋、張泰山、黃煚隆等人，傳承給現役球員代表林旺衛；開球儀式則是由黃平洋擔任投手、葉君璋接捕、「師母」謝榮瑤當打者。

謝榮瑤是前味全龍隊總教練徐生明的遺孀，2013年徐生明在天母比賽結束後過世。如今味全龍重返中職，又將天母當作主場，讓謝榮瑤感觸很多，她受訪時數度哽咽，「眼睛很痠，昨天就這樣了，尤其又在天母這個地方，徐總是在這裡比賽完就走掉了，昨天幾乎沒什麼睡，因為很多心緒湧上來，現在還是會夢到徐總，尤其清明節前後。」

謝榮瑤表示，很感謝頂新三董魏應充將球隊重組，能讓中職不會這麼單調，也能給打球的孩子多一點目標，「能力還在的選手，即使被釋出還有一個舞台可以去，大家各取所需。」她表示，這段期間給了魏應充很多建議，包括找以前的龍將回來當教練、將天母當作主場，都願意全盤考量。

找葉君璋、張泰山、黃煚隆等人回來帶球隊，謝榮瑤說：「當初是很單純的想法，有一個龍的傳人延續，中生代去帶小的，昨天很圓滿，小龍都有把精神打出來，龍隊會循序漸進地變好，還是要磨練，向好的球隊繼續看齊，往後會走得更長久。」