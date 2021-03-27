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越野賽／奧運不是唯一 許元耕跑出新人生

聯合報 / 記者曾思儒／墾丁即時報導
許元耕以第4名完賽。圖／XTERRA提供
許元耕以第4名完賽。圖／XTERRA提供

高中曾是棒球隊外野手，許元耕因傷沒能繼續選手路，但「半路出家」轉戰自由車和鐵人三項，近年投入越野三項更比出心得，今天在XTERRA TAIWAN 2021拿下越野三項第4名的他有感而發說：「運動不是只有奧運，還有很多舞台，我不是很頂尖，但想去試，去證明給年輕選手看。」

XTERRA TAIWAN 2021的越野三項是由1.5公里游泳、28公里登山車和11公里的越野跑組成，許元耕雖在游泳落後鐵人名將謝昇諺，但擅長的登山車取得領先，越野跑前半段也保持優勢，直到終點前1公里左右的青蛙石才被超越。

身為XTERRA認證教練，許元耕坦言，參賽就是想奪冠，但最後1.5公里體能到達極限，到青蛙石後甚至跑到沒意識還跌倒，休息十幾分鐘才踏上最後賽到，儘管最終3小時31分57秒的第4名成績沒達成奪冠目標，但身體力行完賽，他仍感滿足。

「我不是頂尖選手，但想去試，去證明給年輕選手看。」許元耕笑說，自己是高中才正式接觸棒球訓練，進入鐵人三項和自由車界也是半路出家，都是以「非科班」的方式進入競技舞台，儘管成績仍重要，但他也想傳達，運動並非只有競技面，「運動有很多面向，要找尋，然後成為一種方式。」

許元耕也提到，越野跑雖非亞、奧運項目，但已發展出職業賽，他兩年前就曾參加一展輪的亞太區賽事，若有好成績也會有對應的獎金，「不是每個選手都有機會去奧運，不過沒有奧運，還是有很多好舞台。」

越野跑 自由車 棒球

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