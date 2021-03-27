中職／「鐵捕」風格沒變 住院病號洪一中督軍：跟醫院請假

球員時期就以不愛缺賽獲得「鐵捕」名號，富邦悍將隊總教練洪一中個性沒變，就算感冒需要住院觀察，他也跟醫生請假，堅持到球場督軍，手上還掛著住院手環的洪總淡淡地說：「這是我的工作。」

洪總今年季前曾因肺部結節動手術，3月24日出現發燒症狀，為求謹慎跟球隊請病假，一天未掌兵符，26日在天母球場對味全龍隊之戰，也直到開賽前一小時才來到球場，身體狀況外界十分關心。

洪總今天賽前較早抵達球場，接受媒體詢問時也亮了一下右手腕上的住院手環，他說：「能來就盡量來，這是我的工作，就跟醫生請假，比賽完還要再回去醫院。」

「是我太鐵齒。」洪一中解釋感冒由來，醫生曾警告他，手術後抵抗力弱，要戴口罩、不要跟人群聚集，不過他認為身體沒狀況，未遵守醫生建議，加上之前有一場在新莊球場天氣冷又穿得少，可能因此感冒，洪總笑說：「下次不敢再鐵齒。」

洪總今天看起來仍有些疲態，不過他說，應該再過1、2天就會恢復正常，現在只有一些小咳嗽，只是畢竟術後感冒，醫生比較謹慎一點，賽前練習、調度上就交給教練團，「他們知道該做什麼」。

洪一中球員時期就已「耐操」著名，就算吃止痛藥也不願缺賽，業餘時期曾在一場比賽蹲了21局，加入職棒後更創下連續蹲捕2000局沒缺賽的紀錄，單日雙重賽時一天蹲18局也是常事，如今轉任總教練，洪總嚴以律己的風格依舊。