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日職／開幕周先發泡湯 田中將大因傷抹消一軍登錄
時隔8年從美國職棒大聯盟重返日本職棒的樂天隊投手田中將大，因為右小腿受傷需3週時間復原，繼被取消開幕週登板先發對戰日本火腿後，今天被抹消一軍出場選手登錄。
日本放送協會（NHK）報導，樂天球團表示，田中25日練習後覺得右小腿有點緊繃，前往醫院治療診斷為「比目魚肌損傷」。
目前預估田中需3週時間休養才能出賽，所以繼取消今天登板先發後，也被抹消一軍出場選手登錄。不過田中未來仍會跟著一軍進行調整。
田中原本預訂今天在主場仙台市宮城球場先發出戰火腿隊，可以看到宮城球場有不少球迷都穿著背號18號的球衣前來為田中加油。
每日體育報導，雖然4月6日以後就可以再登錄一軍，但預估田中大約還需要3週才能出賽，因此樂天隊也將投手鈴木翔天登錄一軍。
另外，因為親人被認定為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）密切接觸者，樂天投手福山博之也被抹消一軍登錄，改登錄安樂智大。
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