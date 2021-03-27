春季聯賽／微笑左投魅力 陳冠宇為上百球迷簽到流汗

「微笑左投」陳冠宇在春季聯賽的初登板魅力十足，三重棒球場外聚集了上百名球迷排隊，剛投完103球、5.2局的陳冠宇，在炎熱的天氣中不時擦拭額頭汗水，但仍露出微笑為球迷簽名。

陳冠宇結束效力日職羅德隊的日子，決定返台投入中職，先加盟安永鮮物隊調整，今天在春季聯賽初登板，投出5.2局失2分、5次三振、最快球速148公里的成績，看台上也有不少球迷特地為他來觀戰。

新北出身的陳冠宇今天等於在「主場」投球，他說，因為在熟悉的地方加上家人到現場，希望有好的開始，第一局特別想出力，反而變化球控制不到位，「希望接下來開局時，能讓變化球、直球有更好的控制」。

根據春季聯賽賽程，今天也是安永鮮物隊在三重的最後一場賽事，接下來都不在北部出賽，陳冠宇按照正常安排，預計一周出賽一場。