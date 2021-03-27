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春季聯賽／主動請纓吃局數 陳冠宇自評一缺點待補

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
安永鮮物隊前旅日左投陳冠宇今天在春季聯賽初登板。記者蘇志畬／攝影
安永鮮物隊前旅日左投陳冠宇今天在春季聯賽初登板。記者蘇志畬／攝影

前旅日左投陳冠宇披上安永鮮物隊球衣，今天在春季聯賽初登板，為了幫牛棚負擔局數，用球數直接拉到103球的先發層級，最終5.2局失2分，最快球速148公里、均速143公里也有水準，陳冠宇希望修正縱向變化球問題，「再多投幾局」。

今天是陳冠宇返台後首次實戰，賽前原本預計投70到80球，5局投完也剛好達到80球，不過6局繼續看到陳冠宇踏上投手丘，多投2個出局數才被換下，成績從5局失1分變成5.2局失2分，最終無關勝敗，安永鮮物隊用再見安打以4：3擊敗台電隊。

安永鮮物隊總教練吳思賢表示，球數有設定，但選手要求的話，還是依照他的想法，陳冠宇希望可以投完第6局，但後面有狀況，還是換下來，以第一次投長局數來看，球速不錯，但失投較多，控球要再調整。

投完5局時，球隊以3：1領先。陳冠宇也說，有機會贏球下，希望減輕中繼投手的負擔，評估狀況還可以，就想投第6局，「第6局也沒有特別沒力，下一場會跟教練討論，以100球為主」。

陳冠宇認為，今天主要是變化球控制比較不到位，但整體調整狀況不錯，「剩下縱向變化球還沒投好，把這個缺點補足，接下來會越來越好，說不定可以多投1、2局」。

場邊測速陳冠宇最快球速到148公里，第6局還有147公里，陳冠宇表示，在這邊的訓練上有發揮效果，滿意均速成績，但期待能再提升。

返台首戰對台電，陳冠宇雖然僅失2分，不過被敲出8支安打偏多，他認為台電是很棒的對手，而且對直球掌握度好，今天一開局變化球狀況不好，投得很辛苦，還好後面變化球有回來，越投越順。

陳冠宇 球速

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