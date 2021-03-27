日職／曾遭王柏融開轟棒打 樂天前王牌則本昂大爆出不倫戀

樂天金鷲擁有聯盟數一數二的先發輪值，將有望自2013年來再度贏得日本一，但樂天今(27)日卻傳出負面消息，先發投手則本昂大被日本週刊爆出發生婚外情，更與外遇對象產下私生子，對於近年表現不佳的則本昂大來說，無疑是雪上加霜。

自2013新人年以來，則本昂大連續6年取得雙位數勝投，連5年奪下洋聯三振王，成功接下田中將大挑戰大聯盟後的王牌空缺，不過近2年則本昂大陷入傷勢困擾，合計僅拿5勝，但根據《女性SEVEN》爆料，場外私生活也影響了則本昂大的身手。

週刊指出，則本昂大與妻子在2013年結婚，育有2個小孩，但卻在外與其他女人有染，更爆出與外遇對象生下孩子，而則本昂大也在1年前付撫慰金後離婚。

多次入選日本國家代表隊的則本昂大，曾在2017年台日交流賽上遭現任火腿球員的王柏融開轟，而今年誓言重返榮耀的則本昂大，如今又被周刊爆出不倫戀情，加上旅美歸國的田中將大也因傷錯過開季，種種不利狀況讓樂天先發輪值拉警報。