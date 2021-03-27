春季聯賽／陳冠宇初登板三隊球探看 5.2局最快148公里

前旅日投手陳冠宇今天在春訓聯賽初登板有好的開始，最快球速來到148公里，投了5.2局失2分，共用103球，送出5次三振，退場時所屬的安永鮮物隊以3：2領先台電隊。

離開日職羅德隊後，陳冠宇確定投入今年中華職棒選秀，先加盟業餘成棒安永鮮物隊保持比賽手感，今天在春季聯賽首次出賽，吸引中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿三隊球探在旁觀察，也因為未來還會出賽，陣仗不算太大。

陳冠宇除了2局投出三上三下，其他都被敲安，3局先被陳聖賢敲安，1出局推進上二壘後，又被林柱敲安，丟掉第1分，6局續投在1出局後投出本場第1次保送，又被連敲2安，丟掉第2分，最後解決蕭帛庭退場。

陳冠宇返台第一戰投球數就破百，總計投5.2局，失2分，被敲8支安打，有5次三振，1次四壞，退場時球隊以3：2領先，根據場邊人員測速，最快來到148公里，球探測速最快為146公里、有3顆，平均球速落在143、144公里左右。