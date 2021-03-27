韓職／再度批評中職用球 卡本特：裁判給的球都不一樣

前樂天桃猿洋將卡本特（Ryan Carpenter）去年休賽季轉投韓職韓華鷹，先前曾表示不太滿意去年中職用球，而昨(26)日卡本特接受韓國媒體訪問，再度提及不習慣中職用球，更直言「從裁判手中拿的球都不一樣」。

根據韓媒報導，卡本特認為中職與韓職實力相當，差別在於台灣隊伍數少(去年4隊)，而韓職共有10支球隊，卡本特強調，隊伍數多對於投手是一個優勢，不會常常碰上同一支球隊。

另外卡本特也再度提及中職用球，也指出自己花了很長一段時間適應，但韓職官方用球標準一致，讓他感到相當滿意，「去年中職例行賽，官方用球換了2次，而且裁判每次給的球都不一樣，這也是讓我投得很辛苦的原因。」

卡本特揮別熱身賽首戰陰霾，在21日面對LG雙子的熱身賽中，主投3.2局送出8次三振，昨日面對KT巫師投5局，再度投出8次三振，最快球速146公里，看似已漸入佳境。