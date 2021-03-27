中職／味全龍回歸天母主場 網見「杯架傾斜」狂搖頭

中華職棒四支元老球隊之一「味全龍」昨重新回歸在天母球場開打，在中職會長蔡其昌、台北市長柯文哲見證下開幕，未料球場內新增的飲料杯架疑似設計不良，啤酒杯放上去竟會傾斜、打翻，網友也看不過去發文抱怨，砲轟「還不如別裝！」

網友發文貼出天母球場飲料杯架，只見杯架疑似僅用鐵絲固定，因未規畫好各式尺寸杯子，導致啤酒杯放置後，嚴重傾斜，稍有碰觸啤酒就會灑出來或打翻。對此，原PO怒批「可以再掉漆一點嗎？這是你們自己主場的啤酒杯耶。」

原PO貼出天母球場杯架照片，砲轟「很掉漆」。圖擷自 PTT

不少網友見狀也紛紛抱怨，「這個有點慘」、「草創草創」、「倒杯、倒杯，象徵倒掉的阿北」、「這個杯架一組成本需要新台幣10元嗎」、「不意外，外野側都還是鐵梯椅你覺得呢」、「那個套環幹嘛做成可動的啊」、「活動杯架」、「聽說花了破億整修，所以？」、「怕球迷喝太多，體貼」、「這杯架感覺應該會常常有飲料打翻的事情，清潔人員會累死」。

而有網友也表示這種杯架只適合細長狀寶特瓶使用，「那個杯架應該是給礦泉水放的，不是給杯子放」、「要不就是買成寶特瓶架，要不就是官方啤酒杯太矮胖，都是官方問題」、「要你就塑膠杯細高一點，然後裝七分滿這樣，這只能放寶特瓶」。

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