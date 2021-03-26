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中職／第1個滿5局龍隊先發 布里悍感謝「保護機制」
味全龍隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，洋投布里悍投5.2局、無失分，成為龍隊打完8場以來首位投滿5局的先發投手，他自評表現「可以接受」，也感謝教練團的保護機制，讓他可以逐步增加投球數。
布里悍上一場只投52球、4局就退場，當時就曾掀起外界熱議，但龍隊教練團對先發投手用球數限制很有想法，此役也依然為他設下70到80球限制，第6局兩人出局時，球數75球，投手教練希伯特考量他前一場用球數較少，當機立斷換投。
布里悍表示，今年因隔離程序而影響春訓進度一度停滯，目前還處於建立用球數的階段，但很感謝教練團願意花時間，等待他增加用球數，「我們要面對的是長賽季，這個保護機制對每個選手都很關鍵。」
扛起龍隊主場首戰，又能幫助球隊贏球，布里悍說榮幸，「相信後面還會有更多精采的比賽，可以吸引龍迷進場看球。」
有4年韓職資歷的他，對人工草皮球場不陌生，今天踏上天母球場感覺駕輕就熟，他笑說：「天母球場的人工草皮和投手丘，投起來都很順手。」
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