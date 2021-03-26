快訊

凱特怕了梅根！決心「不卸下心防」 兩人恐沒機會和好

蘇伊士運河塞百艘船狀況如何？3張衛星圖揭曉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／第1個滿5局龍隊先發 布里悍感謝「保護機制」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊今天拿下天母開幕戰勝利。記者蘇健忠／攝影
味全龍隊今天拿下天母開幕戰勝利。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，洋投布里悍投5.2局、無失分，成為龍隊打完8場以來首位投滿5局的先發投手，他自評表現「可以接受」，也感謝教練團的保護機制，讓他可以逐步增加投球數。

布里悍上一場只投52球、4局就退場，當時就曾掀起外界熱議，但龍隊教練團對先發投手用球數限制很有想法，此役也依然為他設下70到80球限制，第6局兩人出局時，球數75球，投手教練希伯特考量他前一場用球數較少，當機立斷換投。

布里悍表示，今年因隔離程序而影響春訓進度一度停滯，目前還處於建立用球數的階段，但很感謝教練團願意花時間，等待他增加用球數，「我們要面對的是長賽季，這個保護機制對每個選手都很關鍵。」

扛起龍隊主場首戰，又能幫助球隊贏球，布里悍說榮幸，「相信後面還會有更多精采的比賽，可以吸引龍迷進場看球。」

有4年韓職資歷的他，對人工草皮球場不陌生，今天踏上天母球場感覺駕輕就熟，他笑說：「天母球場的人工草皮和投手丘，投起來都很順手。」

富邦悍將 韓職 味全龍

延伸閱讀

中職／朱祥麟首安、首打點、首轟 龍隊天母首戰開門紅

中職／龍隊先發終於有人滿5局 布里悍繳5.2局無失分好投

圖輯／味全龍先發投手布里悍 富邦悍將先發投手傑斯

中職／天母人工草皮正式啟用 楊清瓏：蒐集意見再改善

相關新聞

中職／大霧保留比賽 獅隊大物林子豪首安球怎麼辦？

統一獅隊「大物」林子豪首次先發，就遇上比賽因「大霧」中斷，今晚在桃園棒球場的獅隊與樂天桃猿隊之戰，因濃霧延賽，比賽打到4...

中職／朱祥麟升一軍成神調度 葉總：有點意外的順利

味全龍隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，拿下第3勝，天母主場開幕戰就贏球，總教練葉君璋坦言：「有點意外的順利」，賽前將朱祥麟...

中職／朱祥麟首安、首打點、首轟 龍隊天母首戰開門紅

味全龍隊的天母球場開幕戰迎接開門紅，洋投布里悍先發5.2局、無失分，朱祥麟今天升上一軍，中職一軍處女秀就把首安、首打點、...

中職／獅猿戰因霧延賽 21年前曾發生過

中華職棒今天在桃園棒球場舉行統一獅隊與樂天桃猿隊之戰，比賽打到一半，因濃霧影響視線，宣布比賽保留，延至比賽周，日期未定，...

中職／葉總看完輔助判決未解惑 楊清瓏承認有瑕疵

昨役在二壘上的判決，經過重播輔助判決後，仍讓味全龍隊一頭問號，總教練葉君璋說：「我有問他，他說裡面判的。」秘書長楊清瓏今...

中職／鞏冠二軍開轟 呂彥青球速飆到150公里

中華職棒二軍今天味全龍隊與富邦悍將隊賽事，前旅日左投呂彥青先發2.1局雖僅投出2次三振，不過球速大提升，飆出150公里的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。