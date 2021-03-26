中職／朱祥麟升一軍成神調度 葉總：有點意外的順利

味全龍隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，拿下第3勝，天母主場開幕戰就贏球，總教練葉君璋坦言：「有點意外的順利」，賽前將朱祥麟調上一軍成為神調度，首安、首打點、首轟一次進袋，成為致勝英雄，也獲選單場MVP。

因應李凱威前役衝撞後有輕微頭暈，龍隊今天將投手游宗儒降二軍，升上內野手朱祥麟，而他今天就發揮關鍵價值，第5局的安打幫助球隊先馳得點，第8局再敲陽春砲。

葉君璋表示，「觀察他有一段時間了，他本來就是我們很重要的、想要培養的選手，官辦熱身賽時狀況沒有很好，想說給他一段時間調整。」

看到子弟兵同場迎接首安與首轟，葉總沒有感覺驚訝，「看到他敲出安打後，我相信他應該就知道怎麼打了，首轟是遲早的事，很高興他第一場就達成。」

朱祥麟第1打席吞下三振，第2打席就敲安打建功，他透露，三振下場後，教練就有鼓勵他，讓他更有信心去面對下一打席，「捕手也知道我們比較菜，可能第一打席盲目揮棒，會覺得我們比較好解決吧，所以當下就是穩住自己。」

成為龍隊主場首戰的單場MVP，朱祥麟在頒獎台上展現熟練舞技，他笑說：「我比較自戀，有去看自己的影片，準備好，總有機會跳到，真的被我跳到了。」