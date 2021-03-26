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中職／獅猿戰因霧延賽 21年前曾發生過

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中職／大霧保留比賽 獅隊大物林子豪首安球怎麼辦？

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
桃園棒球場今日統一獅隊與樂天桃猿隊之戰，因濃霧保留比賽。記者蘇志畬／攝影
桃園棒球場今日統一獅隊與樂天桃猿隊之戰，因濃霧保留比賽。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊「大物」林子豪首次先發，就遇上比賽因「大霧」中斷，今晚在桃園棒球場的獅隊與樂天桃猿隊之戰，因濃霧延賽，比賽打到4局上1出局，猿隊以1：0領先，將保留至補賽周舉行，林子豪要留下兩顆首安球了。

林子豪今天擔任先發三壘手、第五棒，在2局上上場打擊，從猿隊投手黃子鵬手中敲出安打，兩隊打到4局上1出局，再次輪到林子豪打擊，此時主審召集裁判，確認濃霧影響外野手視線，裁定比賽暫停，30分鐘後宣布比賽保留。

前一打席的首安球，林子豪已經收了起來，不過比賽宣布保留後，也代表林子豪若在明天敲出安打，就會在記錄上視為「新的」生涯首安。

「可能要留2顆首安球。」林子豪說：「今天上去打擊，主要是希望上壘幫助球隊。」桃園本來就容易起霧，平鎮高中畢業的林子豪也曾在早上練球時遇過霧氣，今天守備到2、3局，他說：「就有點看不太到。」

獅隊總教練林岳平生涯沒遇過因霧延賽，「今天打到第2局，守備教練就有說，外野手在揮手示意，視線模糊，怕接不到球。」林岳平就趁著攻守交換時向主審反映，由於是主觀認定，最後由裁判決定在4局將比賽保留起來。

「時機剛好。」林岳平認為，自己雖然是落後的一方，但如果要硬打到5局，雙方可能會有球員受傷，到時裁定比賽，對雙方都不利，保留比賽是大家都可接受的結果。

桃園棒球場今日統一獅隊與樂天桃猿隊之戰，因濃霧保留比賽。記者蘇志畬／攝影
桃園棒球場今日統一獅隊與樂天桃猿隊之戰，因濃霧保留比賽。記者蘇志畬／攝影

林子豪 林岳平

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