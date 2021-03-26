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中職／朱祥麟首安、首打點、首轟 龍隊天母首戰開門紅

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職晚上進行富邦悍將對味全龍之戰，味全龍隊朱祥麟擊出全壘打，以2打點助球隊獲勝獲選單場ＭＶＰ。記者蘇健忠／攝影
中職晚上進行富邦悍將對味全龍之戰，味全龍隊朱祥麟擊出全壘打，以2打點助球隊獲勝獲選單場ＭＶＰ。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊的天母球場開幕戰迎接開門紅，洋投布里悍先發5.2局、無失分，朱祥麟今天升上一軍，中職一軍處女秀就把首安、首打點、首轟一次搞定，幫助龍隊以3：0擊敗富邦悍將隊，拿下本季第3勝，且3勝分別從中信兄弟、樂天桃猿、悍將隊取得。

龍隊今年升上一軍，打到第8場比賽終於迎來主場賽事，今天在天母球場進行主場開幕戰，由布里悍先發，悍將隊則推出傑斯。

布里悍先發投5.2局、共用75球，一分未失，壓制悍將隊打線只出現2支安打，也是龍隊本季第一位投滿5局的先發投手。

傑斯前4局未失分，第5局三振林旺衛後，接連被蔣少宏、石翔宇、朱祥麟敲出安打，朱祥麟的生涯首安帶1分打點，曾傳昇再以高飛犧牲打建功，龍隊取得2：0領先。

朱祥麟首安、首打點進袋後，第8局再面對歐書誠敲出陽春砲，首轟也到手，單場3打數2安打、2分打點，獲選單場MVP。

傑斯投7局被敲5安打、失2分，投出6次三振，未獲得隊友火力相挺，好投只能吞下敗投。

悍將隊總教練洪一中前役因發燒缺陣，今天尚未完全痊癒，他因感冒身體虛弱，醫生叮嚀要注意、多休息，因此在賽前1小時才抵達球場領軍。

中職晚上進行富邦悍將對味全龍之戰，味全龍隊朱祥麟擊出全壘打。記者蘇健忠／攝影
中職晚上進行富邦悍將對味全龍之戰，味全龍隊朱祥麟擊出全壘打。記者蘇健忠／攝影

中職晚上進行富邦悍將對味全龍之戰，味全龍隊朱祥麟擊出全壘打，接受隊友擊掌祝賀。記者蘇健忠／攝影
中職晚上進行富邦悍將對味全龍之戰，味全龍隊朱祥麟擊出全壘打，接受隊友擊掌祝賀。記者蘇健忠／攝影

樂天桃猿 富邦悍將

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