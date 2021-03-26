中職／龍隊先發終於有人滿5局 布里悍繳5.2局無失分好投

味全龍隊開季前7場比賽，沒有先發投手投滿5局，今天終於出現第一人，洋投布里悍先發投5.2局、無失分，壓制富邦悍將隊打線只出現2支安打。

天母球場今天進行悍將、龍隊之戰，兩隊都由洋投先發，悍將隊推出大聯盟10勝級強投傑斯，龍隊由布里悍先發，為大咖洋投同場對決。

總教練葉君璋對先發投手調度極度謹慎，龍隊前7場比賽，還沒有先發投手投滿5局，首戰的王維中、昨役的林子昱投4.2局，已是最長局數，布里悍、徐若熙都曾在用球數僅50幾球的情況下，投完4局就被換下場。

直到今天布里悍終於跨過「5局關卡」，先發投5.2局、共用75球，被敲2安打、無失分，投出3次三振、沒有保送，第6局連續解決兩人次，教練團主動換投，僅差1個出局數就是優質先發。

0：0的局面在5局下打破，龍隊蔣少宏、石翔宇、朱祥麟連3棒敲出安打，朱祥麟的生涯首安為龍隊先馳得點，曾傳昇續以高飛犧牲打建功，龍隊取得2：0領先。