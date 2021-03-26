日職／開幕戰台將亮相 樂天宋家豪中繼0.2局

日本職棒今天開打，樂天金鷲隊開幕戰對上火腿隊，開季唯一台將宋家豪也登板亮相，中繼0.2局丟掉2分皆非責失，樂天最終也以8：2拿下勝利。

樂天先發推出投手涌井秀章，他也不負王牌名號，繳出7局無失分的成績，被敲出4支安打，另有5次三振、3次保送，加上打線敲出10支安打，包括辰己涼介的首局首打席全壘打，在前6局就打下8分，穩穩收下勝投。

涌井退場後，由春訓熱身賽狀況不錯的宋家豪接手，雖讓松本剛敲出滾地，卻因失誤上壘，接下來面對近藤健介被敲出左外野安打，又保送中田翔，無人出局形成滿壘。

面對危機，宋家豪先讓渡邊諒敲出右外野飛球，凍結壘包跑者，再讓大田泰示敲出滾地球出局，丟掉1分，再對野村佑希投出保送後留下滿壘退場，接手的渡邊祐樹先投出保送再投出三振，丟掉1分也算在宋家豪帳上。

宋家豪本季初登板，留下0.2局失2分非責失的成績，面對6名打者用了27球，被敲出1支安打，另有2次保送，沒有三振，最快球速為147公里。