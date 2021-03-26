日職／宋家豪中繼0.2局無責失分 樂天搶首勝

日本職棒例行賽今天開打，旅日樂天金鷲隊投手宋家豪8局登板中繼，投0.2局失掉2分皆非責失分、無關勝敗，樂天隊打線發揮，終場以8比2拿下勝利。

日本職棒例行賽今天開打，樂天金鷲隊今天在主場樂天生命宮城球場迎戰北海道火腿鬥士隊，宋家豪8局球隊8比0領先時登板中繼。

火腿隊打者8局先靠著失誤上壘，宋家豪被近藤健介敲出安打，接著投出四壞保送，1人出局後被大田泰示敲出游擊方向滾地球失掉1分，接著再投出四壞保送後退場，樂天隊投手渡邊佑樹接手後援，滿壘時再投出四壞保送、擠回1分，這1分要算在宋家豪身上。

宋家豪今天總計用27球投0.2局被敲出1支安打，投出2次四壞保送，失掉2分皆非責失分，最快球速147公里。

今天比賽樂天隊首局靠著辰己涼介陽春砲先馳得點，2局再靠著小深田大翔適時安打送回第2分，5局靠著安打、接連保送攻佔滿壘，鈴木大地敲出清壘二壘打、一棒送回3分，小鄉裕哉再補上安打，送回團隊第6分。

樂天隊6局再有攻勢，靠著保送、安打、失誤單局再拿2分；火腿隊前7局打線受制，直到8局再拿下2分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

樂天隊先發投手涌井秀章投7局被敲4支安打，投出5次三振、3次保送，沒有失分，拿下勝投。