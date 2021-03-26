快訊

「大排長榮」每小時噴114億元！長賜輪卡船影響有多大？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／宋家豪中繼0.2局無責失分 樂天搶首勝

中央社 / 台北26日電
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

日本職棒例行賽今天開打，旅日樂天金鷲隊投手宋家豪8局登板中繼，投0.2局失掉2分皆非責失分、無關勝敗，樂天隊打線發揮，終場以8比2拿下勝利。

日本職棒例行賽今天開打，樂天金鷲隊今天在主場樂天生命宮城球場迎戰北海道火腿鬥士隊，宋家豪8局球隊8比0領先時登板中繼。

火腿隊打者8局先靠著失誤上壘，宋家豪被近藤健介敲出安打，接著投出四壞保送，1人出局後被大田泰示敲出游擊方向滾地球失掉1分，接著再投出四壞保送後退場，樂天隊投手渡邊佑樹接手後援，滿壘時再投出四壞保送、擠回1分，這1分要算在宋家豪身上。

宋家豪今天總計用27球投0.2局被敲出1支安打，投出2次四壞保送，失掉2分皆非責失分，最快球速147公里。

今天比賽樂天隊首局靠著辰己涼介陽春砲先馳得點，2局再靠著小深田大翔適時安打送回第2分，5局靠著安打、接連保送攻佔滿壘，鈴木大地敲出清壘二壘打、一棒送回3分，小鄉裕哉再補上安打，送回團隊第6分。

樂天隊6局再有攻勢，靠著保送、安打、失誤單局再拿2分；火腿隊前7局打線受制，直到8局再拿下2分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

樂天隊先發投手涌井秀章投7局被敲4支安打，投出5次三振、3次保送，沒有失分，拿下勝投。

樂天金鷲 宋家豪

延伸閱讀

日職／洋聯轉播有解 ELEVEN SPORTS接手

中職／陳鏞基回春秀魚躍式撲接 球迷喊：再戰10年！

中職／陳禹勳33救援失敗破紀錄 猿靠獅再見失誤贏球

日職／王柏融確定二軍開季 一軍台將只有宋家豪

相關新聞

中職／葉總看完輔助判決未解惑 楊清瓏承認有瑕疵

昨役在二壘上的判決，經過重播輔助判決後，仍讓味全龍隊一頭問號，總教練葉君璋說：「我有問他，他說裡面判的。」秘書長楊清瓏今...

中職／鞏冠二軍開轟 呂彥青球速飆到150公里

中華職棒二軍今天味全龍隊與富邦悍將隊賽事，前旅日左投呂彥青先發2.1局雖僅投出2次三振，不過球速大提升，飆出150公里的...

日職／田中將大輕微拉傷 保險起見仍緊急拉下先發休三周

日本媒體報導，重返日職樂天隊的「神之子」田中將大，因右小腿輕微拉傷，在仙台市一家醫院接受檢查，為了保險起見，緊急取消明(27日)先發登板，等觀察傷勢後，再行決定出賽時間。 田中將大在重返日職熱身

中職／龍隊賽程移動多 葉總讚球團貼心安排

味全龍隊今天終於迎接主場開幕戰，「三董」魏應充賽前集合球員講話，喊話目標「坐四望三」；因應龍隊本季賽程移動較多，球團也有...

中職／客場先被震撼過 李凱威錯過主場首戰喊可惜

味全龍隊內野手李凱威，昨天接球時後腦撞上隊友郭天信的腳，感覺有點暈暈的，今天保險起見未排進先發打線，從二軍叫上朱祥麟。剛...

中職／林子豪首次先發就扛五棒 「餅總」有盤算

統一獅隊新秀林子豪昨天上場代打，生涯首打點、首得分、首盜壘都入帳，今天立刻先發擔任三壘手、扛起第五棒的任務，林子豪說：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。