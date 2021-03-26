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中職／鞏冠二軍開轟 呂彥青球速飆到150公里

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
呂彥青。 擷圖自畫面
呂彥青。 擷圖自畫面

中華職棒二軍今天味全龍隊與富邦悍將隊賽事，前旅日左投呂彥青先發2.1局雖僅投出2次三振，不過球速大提升，飆出150公里的個人生涯最速，至於確定投入選秀的捕手吉力吉撈·鞏冠5打數敲出2安，包括一發兩分砲。

呂彥青上一次在二軍出賽是3月19日，對統一獅隊中繼2局無失分，當時最快球速為145公里，今天對上悍將隊，2.1局被敲出3支安打，丟掉1分非責失分，最快球速來到150公里，用球數也提升到48球。

呂彥青去年球季效力日職阪神隊時，在二軍投出150公里的生涯最快球速，不過季後未獲球隊青睞，結束三年旅日生涯，回台後跟著龍隊在二軍練習，暫未決定是否參加中職選秀。

原效力美職印地安人隊的鞏冠確定將投入今年中職選秀，今天首局就轟出一發2分砲，接下來3打席分別是三振、飛球出局、飛球出局，不過9局下再敲出安打，總計5打數2安打，2分打點。

球速 呂彥青 選秀

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