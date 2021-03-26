中職／326人開球慶天母首戰 柯文哲、蔡其昌也參與

味全龍隊本季升上一軍，使用天母棒球場為主戰場，今天終於迎接主場開幕戰，號召326人參與開球，挑戰金氏世界紀錄，台北市長柯文哲、中職會長蔡其昌都在其中一員。

本季賽事編號第22場，龍隊終於迎來主場開幕戰，今天起在天母與富邦悍將隊進行3連戰，球團規畫「龍躍開幕趴」，今天的首戰為「龍躍之夜」。

今天球團邀請基層、社區、女子及職業棒球等棒球經濟生態圈所有夥伴到場，共15所學校、16支球隊，合計326人參與開球，挑戰金氏世界紀錄「最多人同時開球」。

開球儀式採面對面投球的方式，共有163組開球搭檔、合計326人，需在倒數「3、2、1」後同時投出，且需進入捕手手套，需待紀錄員統計後才會公布，是否打破金氏世界紀錄；原紀錄是2011年8月在日本保持的111組、222人的同時開球。