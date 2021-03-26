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中職／「雙傑」低潮 統一獅變陣找解方

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
陳傑憲。 報系資料照
陳傑憲。 報系資料照

統一獅隊「雙傑棍」開季還沒進入狀況，今天特地換換棒次，蘇智傑改打開路先鋒、陳傑憲移到第二棒，打擊教練劉育辰解釋，需要多一點人在前段上壘，才做此安排。

蘇智傑開季至今8場比賽敲出5支安打，打擊率剛好2成，陳傑憲敲出6安打，不過打擊率是1成82，兩人都跟去年有些落差，獅隊總教練林岳平認為，或許是自己在春訓安排的問題，讓兩人沒有足夠的出賽機會，去調整手感進入開季節奏。

劉育辰認為，這樣的狀況，只能透過練習日增加實戰打擊，「讓他們快速進入比賽節奏，趕緊提升起來。」至於今天打線安排，劉育辰認為，在陳傑憲上壘率下滑的情況下，考量到蘇智傑過往上壘率不差，因此需要多一個能上壘的人選。

劉育辰也說，陳傑憲狀況好壞跟球隊戰績影響很大，「這個發動機沒有啟動下，目前很難有人取代他，只能試著讓他節奏趕快找回來。」不過劉育辰指出，陳傑憲目前有點給自己過大壓力，「他對自己要求高」。

劉育辰 陳傑憲 蘇智傑

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