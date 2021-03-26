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中職／龍隊賽程移動多 葉總讚球團貼心安排

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊創辦人魏應充賽前向全隊喊話。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊創辦人魏應充賽前向全隊喊話。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊今天終於迎接主場開幕戰，「三董」魏應充賽前集合球員講話，喊話目標「坐四望三」；因應龍隊本季賽程移動較多，球團也有貼心安排，讓球員昨天賽後可自行選擇移動方式，可住一晚再搭高鐵或直接搭巴士北上。

龍隊今天以天母球場為主戰場，但受限於只能安排周末賽事，其他天的比賽必須另覓場地，本季還有使用澄清湖、斗六、新莊等場地作為主場，移動距離也比其他4隊更多，昨天就剛在澄清湖打完客場賽事，今天馬上要前進天母。

總教練葉君璋談到賽程移動較多，他表示，「知道我們主場天母的情況，大家有心理準備，所以沒有什麼太大問題。」他稱讚球團用心，「公司也是很用心，知道這個狀況，讓我們可以在沒有壓力下比較輕鬆去移動，減少球員的疲勞滿多的。」

球團讓球員自行決定，昨天賽後住一晚再搭高鐵，或是賽事直接搭巴士上台北，看球員個人習慣去選擇，葉總就是昨晚直接回到台北。

味全龍 葉君璋

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