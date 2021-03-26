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中職／林子豪首次先發就扛五棒 「餅總」有盤算

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
獅隊餅總讓林子豪生涯首次先發，擔任三壘手、扛起第五棒的任務。 記者蘇志畬／攝影
獅隊餅總讓林子豪生涯首次先發，擔任三壘手、扛起第五棒的任務。 記者蘇志畬／攝影

統一獅隊新秀林子豪昨天上場代打，生涯首打點、首得分、首盜壘都入帳，今天立刻先發擔任三壘手、扛起第五棒的任務，林子豪說：「把自己做好，不要想第幾棒。」

左打的林子豪面對右手側投占有優勢，今天在樂天桃猿隊排出黃子鵬時先發，希望發揮作用，獅隊總教練林岳平表示，主要是面對側投，讓他試試看，加上郭阜林從開季到現在都沒休息，找人輪替一下。

林子豪在昨天對上猿隊就已首次亮相，在9局上滿壘時上場代打，游擊滾地造成封殺，但也打回1分，幫助球隊追到1分差，還伺機盜壘成功，並跑回追平分，不過獅隊最終仍在延長賽11局以4：5輸球。。

對於林子豪的首次出賽，林岳平認為表現OK，球打得夠強勁，對林子豪攻守層面不擔心，但經驗仍不足，「還不知道他會怎麼看待失敗，球員打得好都很好，但失敗要怎麼面對是課題，不要有得失心，才能把能力在一軍發揮」。

昨天首次在一軍打擊，林子豪的策略是設定好好球帶，鎖定喜歡的攻擊，也因為經過昨天的高張力局面，他說：「今天就平常心去打，把練習成果發揮出來，之前高中有對過側投，是普門的鍾昀臻，不過只打過1次。」

知道今天要先發，林子豪從昨晚就開始興奮，但卻把這著消息瞞著家人，「他們昨天有看比賽，說我打得不錯，今天怕丟臉，就讓他們自己去發現。」

林子豪 林岳平 樂天桃猿

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