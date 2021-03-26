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中職／客場先被震撼過 李凱威錯過主場首戰喊可惜

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊李凱威。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊李凱威。記者陳宛晶／攝影

味全龍隊內野手李凱威，昨天接球時後腦撞上隊友郭天信的腳，感覺有點暈暈的，今天保險起見未排進先發打線，從二軍叫上朱祥麟。剛好在龍隊主場開幕戰調離先發，李凱威直言可惜，「滿期待這場比賽，感覺就有很多觀眾。」

龍隊今天球員異動，朱祥麟上一軍，擔任先發一壘手、第九棒，游宗儒則下二軍，總教練葉君璋指出，「李凱威的頭有一點狀況，今天有點暈暈的，所以需要一個野手上來。」

決定下放游宗儒，葉總解釋，「游宗儒的狀況沒有很穩定，先給他下去調整，我們還是很需要游宗儒，但他最近狀況就不好。」

李凱威回憶撞到當下，「頭滿暈的，防護員上來看完後，我是覺得我還可以，今天起床後又感覺更好，只有搖頭時會有點不舒服。」他自認還可以上場，但教練團為了保險起見，還是先將他調離先發打線。

李凱威本季出賽7場，打擊率3成08，算是龍隊陣中輸出比較穩定的選手，但他自認還有不足，「我是覺得還有需要調整的地方，前面有幾場安打沒有打得很扎實，擊球節奏不像官辦熱身賽那麼好。」倒是選球讓他比較滿意，「至少沒有比較大的落差。」

錯過在主場開幕戰先發上陣，李凱威直呼可惜，「我是覺得滿可惜的，滿期待這場比賽，感覺就會有很多觀眾。」他透露，先前在中信兄弟樂天桃猿隊主場的比賽，就已經感覺很震撼，「感覺他們喇叭好像比較多個，很大聲，我那天打DH在場下看，觀眾幾乎都會跳應援。」

樂天桃猿 中信兄弟

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