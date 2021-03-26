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中職／對二壘觸殺判決不滿 味全龍小將開噴：當我笨蛋？

聯合新聞網 / 綜合報導
曾傳昇IG上酸裁判。 曾傳昇IG截圖。
曾傳昇IG上酸裁判。 曾傳昇IG截圖。

昨(26)日經典的龍象大戰，7局下張志豪擊出右外野直擊大牆的平飛球，右外野手曾陶鎔接球後快傳二壘，游擊手曾傳昇接到回傳球後嘗試觸殺張志豪未果，儘管味全龍提出挑戰，不過裁判仍是維持最終判決，也引發曾傳昇不滿，賽後更是在IG嗆聲，「奈死當我笨蛋，我就問裁判手不酸(應為痠)嗎？」

昨晚中信兄弟以7比3大幅領先，張志豪擊出右外野平飛球攻占二壘，曾傳昇接到回傳球後自認先觸殺到張志豪，隨即向味全休息區示意挑戰，經過電視輔助判決後，最終仍選擇維持原判Safe，判決結果出爐後，曾傳昇雙手一攤，只能無奈苦笑接受判決。

賽後曾傳昇轉貼味全投手陳良志限時動態，在IG不滿表示：「奈死當我笨蛋，我就問裁判手不酸(應為痠)嗎？」，而隊友林旺衛也在IG貼上同一張照片，寫下「是在哈囉嗎裁判」，由於前幾天兩隊才發生「止滑粉事件」，引發了雙方總教練隔空互嗆，如今龍象大戰再次爆出爭論，也引發了球迷間熱烈討論。

林旺衛IG上力挺隊友嗆裁判。 林旺衛IG截圖。
林旺衛IG上力挺隊友嗆裁判。 林旺衛IG截圖。

裁判 中信

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