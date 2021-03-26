中職／天母人工草皮正式啟用 楊清瓏：蒐集意見再改善

中職新軍味全龍隊今天進行天母主場首戰，也是天母人工草皮正式啟用，中職秘書長楊清瓏認為意義非凡，未來會再蒐集意見改善球場，龍隊教頭葉君璋則表示，選手都已經很適應。

天母主場整修後改成人工草皮，是目前台灣唯一有人工草皮的球場，中職秘書長楊清瓏認為，這是對台灣棒球非常重要的一刻，「過去重要的國際比賽都是人工草皮，如今我們有了，選手又多一個地方可以適應，意義非凡。」

楊清瓏指出，使用場地的是選手，未來等比賽場數多一點之後，會問選手使用場地的感覺，以及需要改進的地方，中職再去跟味全龍、台北市政府討論。

打了7場比賽後終於回到主場，味全龍總教練葉君璋說：「感覺滿熱鬧的，看起來也滿舒服的，比前幾個地方視野都還要好。」目前龍隊選手已經都適應人工草皮，葉君璋指出，好處是球不會亂跳、球彈地後比較慢，且跑步不會這麼吃力，「但是比較硬，我覺得膝蓋會有一些壓力。」

由於天母主要只能在星期五、六、日進行賽事，導致龍隊的比賽場地較分散，像是昨天剛在高雄澄清湖球場比完賽，今天再移動到天母。不過葉君璋表示，已經知道使用主場天母的方式，所以大家都有心理準備，沒有太大問題。

葉君璋也指出，球團讓教練、選手可以自己選擇移動方式，「公司知道我們狀況，讓我們在比較輕鬆的情況去移動，選手可以減少疲勞，像昨天就可以先住在高雄，選手可以自己選擇，看自己的習慣。」