日職／田中將大輕微拉傷 保險起見仍緊急拉下先發休三周
日本媒體報導，重返日職樂天隊的「神之子」田中將大，因右小腿輕微拉傷，在仙台市一家醫院接受檢查，為了保險起見，緊急取消明(27日)先發登板，等觀察傷勢後，再行決定出賽時間。
田中將大在重返日職熱身賽中，出場了3場比賽，共投了16局，ERA2.25。昨天他在牛棚的練投，並投了38個球，之後傳出他覺得腿部不舒服。
教頭石井一久說，「他(田中將大)明天不能上場，雖傷勢不嚴重，但不能冒險讓他投。」至於之後，樂天還在考量是否繼續跳過一、兩次先發，讓他重返日職秀將會延後。
然而球隊發布最新傷情，表示他因右腿部筋損傷，將要休息三周時間觀察。
【田中将大選手の診察結果に関して】— 東北楽天ゴールデンイーグルス (@Rakuten__Eagles) March 26, 2021
昨日仙台市内病院で右ヒラメ筋損傷と診断されました。
試合復帰まで3週を要する見込みです。
田中将大選手のコメントはこちら
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