中職／葉總看完輔助判決未解惑 楊清瓏承認有瑕疵

昨役在二壘上的判決，經過重播輔助判決後，仍讓味全龍隊一頭問號，總教練葉君璋說：「我有問他，他說裡面判的。」秘書長楊清瓏今天承認程序有瑕疵，但判決無誤，「技術委員長在小房間的認定是，二壘手觸殺瞬間把（張志豪的）腳抬起來，所以維持原判。」

龍隊昨天出戰兄弟隊，7局下張志豪敲出外野深遠飛球、直奔二壘，判決安全上壘，接球觸殺的曾傳昇示意挑戰，而重播畫面顯示張志豪的腳因曾傳昇的守備動作被順勢抬起，所以維持原判。

然而當下大螢幕播完畫面後，主審裁示維持原判，葉君璋上前詢問，只得到「裡面這樣判」、「挑戰完就不能抗議」的說法，葉總未得到為何維持原判的解釋。

葉總今天被問到這記判決，仍有些無奈，「連這個都會看錯，還要講什麼？他腳就已經抬起來了啊！」他透露，張志豪當下也告訴曾傳昇自己是出局，因此得到維持原判結論，選手當下有些反應。

楊清瓏承認做法有瑕疵，「那個判決要和總教練說明，葉總說他不知道是什麼狀況，他有問主審，主審應該要再問技術委員後和葉總說明。」楊清瓏昨天與技術委員確認判決依據，今天向葉君璋說明，也已獲葉總接受。