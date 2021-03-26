快訊

張安樂要發展「紅色隊伍」？高檢署本月30日約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／徐若熙4局70球禁令何時解？ 決定權不在葉君璋身上

聯合新聞網 / 綜合報導
徐若熙本季受4局、70球禁令，想拿下職業生涯首場勝投得再等等。記者余承翰／攝影
徐若熙本季受4局、70球禁令，想拿下職業生涯首場勝投得再等等。記者余承翰／攝影

前役面對樂天桃猿，味全龍小將徐若熙再以4局好投奪目，而依據味全龍投1休4的規劃，徐若熙這個禮拜日將面對新對手富邦悍將，味全龍總教練葉君璋也強調，下場先發依舊不會讓徐若熙投超過4局。

年僅20歲的徐若熙，手臂至今已挨過兩次刀，本季在味全龍嚴格保護下，例行賽投球數也預計落在100局上下，根據《自由時報》報導，葉君璋表示，目前投1休4對徐若熙來說是正常情況，並不用到1個禮拜出賽1次，投1休5、投1休6也可以，畢竟今年賽程並不固定。

先前葉君璋提到，本季將以4局、70球作為保護標準，許多人也好奇這項禁令要延續到何時？葉君璋則強調，一切都需要看投手教練希伯特(Greg Hibbard)規劃。

味全龍隊總教練葉君璋。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者陳宛晶／攝影

徐若熙本季初登板一鳴驚人，面對中信兄弟主投3.2局飆出11次三振無失分，用球數為62球，最快球速為154公里。第二次登板對決樂天，先發4局僅用54球，送出5次三振失1分，目前味全龍所拿的2勝皆由徐若熙主投，雖然隊友兩場幫他打了11分、援護率相當高，但在雙重禁令下，徐若熙想拿下職業生涯首場勝投得再等等。

中信

相關新聞

中職／葉總看完輔助判決未解惑 楊清瓏承認有瑕疵

昨役在二壘上的判決，經過重播輔助判決後，仍讓味全龍隊一頭問號，總教練葉君璋說：「我有問他，他說裡面判的。」秘書長楊清瓏今...

日職／田中將大輕微拉傷 保險起見仍緊急拉下先發休三周

日本媒體報導，重返日職樂天隊的「神之子」田中將大，因右小腿輕微拉傷，在仙台市一家醫院接受檢查，為了保險起見，緊急取消明(27日)先發登板，等觀察傷勢後，再行決定出賽時間。 田中將大在重返日職熱身

中職／徐若熙4局70球禁令何時解？ 決定權不在葉君璋身上

前役面對樂天桃猿，味全龍小將徐若熙再以4局好投奪目，而依據味全龍投1休4的規劃，徐若熙這個禮拜日將面對新對手富邦悍將，味全龍總教練葉君璋也強調，下場先發依舊不會讓徐若熙投超過4局。 年僅20歲的徐若

中職／捨身賣命帶動氣勢 樂天女團長壯壯跳到襪子滲血

樂天桃猿不僅有全中職規模最大的啦啦隊應援團，今年更是開創先河，首度增設3位應援團女團長，而昨(25)日女團長其一的壯壯也在應援舞台上齊心吶喊，賣命為主隊選手加油，甚至跳到連襪子都滲血，讓許多球迷相當揪

日職／春訓防禦率0！ 菅野智之挑戰隊史開幕戰勝投紀錄

休賽季未獲美職球團理想報價，以年薪8億日圓返回母隊讀賣巨人的王牌投手菅野智之，將第7度擔任球隊開幕戰先發投手，有望創下隊史開幕戰最多勝投紀錄。 菅野智之在2012年加盟巨人，2014年首度投開幕戰先

中職／對二壘觸殺判決不滿 味全龍小將開噴：當我笨蛋？

昨(26)日經典的龍象大戰，7局下張志豪擊出右外野直擊大牆的平飛球，右外野手曾陶鎔接球後快傳二壘，游擊手曾傳昇接到回傳球後嘗試觸殺張志豪未果，儘管味全龍提出挑戰，不過裁判仍是維持最終判決，也引發曾傳昇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。