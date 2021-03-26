中職／徐若熙4局70球禁令何時解？ 決定權不在葉君璋身上

前役面對樂天桃猿，味全龍小將徐若熙再以4局好投奪目，而依據味全龍投1休4的規劃，徐若熙這個禮拜日將面對新對手富邦悍將，味全龍總教練葉君璋也強調，下場先發依舊不會讓徐若熙投超過4局。

年僅20歲的徐若熙，手臂至今已挨過兩次刀，本季在味全龍嚴格保護下，例行賽投球數也預計落在100局上下，根據《自由時報》報導，葉君璋表示，目前投1休4對徐若熙來說是正常情況，並不用到1個禮拜出賽1次，投1休5、投1休6也可以，畢竟今年賽程並不固定。

先前葉君璋提到，本季將以4局、70球作為保護標準，許多人也好奇這項禁令要延續到何時？葉君璋則強調，一切都需要看投手教練希伯特(Greg Hibbard)規劃。

味全龍隊總教練葉君璋。記者陳宛晶／攝影

徐若熙本季初登板一鳴驚人，面對中信兄弟主投3.2局飆出11次三振無失分，用球數為62球，最快球速為154公里。第二次登板對決樂天，先發4局僅用54球，送出5次三振失1分，目前味全龍所拿的2勝皆由徐若熙主投，雖然隊友兩場幫他打了11分、援護率相當高，但在雙重禁令下，徐若熙想拿下職業生涯首場勝投得再等等。