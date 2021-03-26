中職／捨身賣命帶動氣勢 樂天女團長壯壯跳到襪子滲血

樂天桃猿不僅有全中職規模最大的啦啦隊應援團，今年更是開創先河，首度增設3位應援團女團長，而昨(25)日女團長其一的壯壯也在應援舞台上齊心吶喊，賣命為主隊選手加油，甚至跳到連襪子都滲血，讓許多球迷相當揪心。

現年29歲的壯壯，在2013年加入兄弟象啦啦隊「象Young女孩」，近幾年離開啦啦隊舞台後，也曾在中信兄弟網路平台「爪TV」擔任主播，今年選擇加入樂天桃猿成為女團長後，一度引發不小爭議。

而昨日統一獅與樂天桃猿兩隊大戰11局，比賽時間長達4小時30分，擔任女團長的壯壯捨身賣命帶動氣勢，甚至賽後在臉書粉絲團貼出雙腳濺血的照片，寫下「贏球就是開心，我是用生命在加油的女子 #腳直接炸血 #我們氣勢起來誰都擋不住 #主場首勝」，也吸引樂天球團粉絲頁揪心留言：「妳真的太拚，這樣沒有關係嗎」，敬業精神令球迷大感佩服。