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中職／味全龍天母主場首戰開打 布里悍對決悍將傑斯

中央社 / 台北26日電
味全先發投手布里悍。 報系資料照
味全先發投手布里悍。 報系資料照

中華職棒新軍味全龍隊今天將在天母棒球場進行主場首戰，推出布里悍先發對決富邦悍將的傑斯。為紀念歷史性主場首戰，台北市長柯文哲將到場，龍隊邀請基層球隊共326人一同開球。

味全龍自重新成立之後，從今年開始加入一軍賽事，目前戰績2勝5敗。龍隊本季以天母為主場，天母棒球場有31場主場賽事。天母球場自去年開始進行整修，場地換成人工草皮，並翻新球員休息室與重訓室，增設球員餐廳，內野觀眾席新增杯架、啦啦隊舞台、環繞LED螢幕，也增設外野野餐席。

龍隊今天在天母主場迎戰作客的富邦悍將隊，推出洋投布里悍先發，對上悍將的洋投傑斯。布里悍於19日初登板對中信兄弟，投4局被敲4支安打，僅失1分；傑斯則是在19日初登板對戰樂天桃猿，投5局僅被敲出1支安打，沒有失分奪下勝投。

為了迎接主場開幕週，龍隊從今天開始連續3天舉辦「龍躍開幕趴」，分別將以「龍躍之夜」、「世代榮躍」和「龍躍天母」為主題，今天首戰中職會長蔡其昌、台北市長柯文哲將到現場參與。

味全龍為了推動「棒球經濟生態圈」，今天將由基層棒球、社區棒球、女子棒球及職業棒球等棒球經濟生態圈所有夥伴到場，共15所學校、16支球隊，326名相關成員一起開球，攜手挑戰「最多人同時開球」紀錄，紀念歷史性的回歸之夜。

棒球 味全龍 富邦悍將

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